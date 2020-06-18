Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşuları sonrası açma-germe çalışması yapan siyah-beyazlı ekibin antrenmanı, ayak tenisi maçları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Denizli'ye gidecek.