Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

17.10.2020 14:09
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Beşiktaş, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

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