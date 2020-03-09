Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

6 saat önce

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ankaragücü maçında ilk 11'de oynayan isimler 45 dakika yenileme çalışması gerçekleştirip ardından çalışmalarına salonda devam etti. Diğer futbolcular minyatür kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray maçı hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori
Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi

Son Dakika Haberleri
01:41 Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...
01:18 Hamza Hamzaoğlu: "Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik"
01:16 Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"
00:42 Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi
23:46 Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:09:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]