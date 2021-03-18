Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

18.03.2021 12:31

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i eleyerek finale yükselen Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i eleyerek finale yükselen Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, Gökhan Töre dışında tam kadro çalıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir engelini geçerek finale yükselen siyah-beyazlılar bu maçın ardından 1 gün izin yapmıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde büyükannesini kaybeden ve morali bozuk olduğu için Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Bernard Mensah, takımla çalıştı. Teknik ekip, idmana çıkan Mensah'ı sarılarak teselli etti. Maç kadrosunda olmayan bir diğer isim Cenk Tosun ve Başakşehir maçında ilk yarının bitiminde oyundan alınan Aboubakar da idmana çıktı. 2 futbolcu da Fenerbahçe derbisinde sahada olabilecek.

Sakatlığı süren Gökhan Töre ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştı.

Düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalıştı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanda devam edecek.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Türkiye Kupası, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz         
12:07
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei