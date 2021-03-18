- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i eleyerek finale yükselen Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, Gökhan Töre dışında tam kadro çalıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir engelini geçerek finale yükselen siyah-beyazlılar bu maçın ardından 1 gün izin yapmıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde büyükannesini kaybeden ve morali bozuk olduğu için Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Bernard Mensah, takımla çalıştı. Teknik ekip, idmana çıkan Mensah'ı sarılarak teselli etti. Maç kadrosunda olmayan bir diğer isim Cenk Tosun ve Başakşehir maçında ilk yarının bitiminde oyundan alınan Aboubakar da idmana çıktı. 2 futbolcu da Fenerbahçe derbisinde sahada olabilecek.

Sakatlığı süren Gökhan Töre ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştı.

Düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalıştı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanda devam edecek.