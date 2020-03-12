Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisiyle sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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