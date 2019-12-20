Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı!
Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

Son Dakika Haberleri
20:25 Adana Demirspor-Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:13 Carlo Ancelotti, Everton için doğru isim mi? - Son Dakika Spor
20:13 Bir efsanenin çöküşü: Post up - Son Dakika Spor
20:13 2019 ITF şampiyonları Nadal ve Barty - Son Dakika Spor
20:08 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]