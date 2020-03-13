Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.


Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:38 Kaynak: İHA
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