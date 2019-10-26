Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

38 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile sürdü. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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