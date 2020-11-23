Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve taktik çalışma yaptı.
Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı - Son Dakika Spor