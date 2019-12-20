Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor, System.String[]

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.


Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre 5'e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durdu.


Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.


Dorukhan Toköz, Abdullah Avcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulundu!
BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
21:10 Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu... - Son Dakika Spor
21:08 Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Son Dakika Spor
21:05 TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2 - Son Dakika Spor
21:02 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]