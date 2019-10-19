Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku!
49 dakika önce
Beşiktaş'ta sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:16
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