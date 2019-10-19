Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku!

Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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