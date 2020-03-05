Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı kart alarmı! Tam 6 isim... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı kart alarmı! Tam 6 isim... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı kart alarmı! Tam 6 isim...

6 saat önce

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı kart alarmı! Tam 6 isim..., System.String[]

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.


Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.


MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.


- Vodafone Park'ta zorlanıyor


Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.


Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.


Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.


- Derbi öncesi sarı kart alarmı


Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.


- Gökhan Gönül oynayamayacak


Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.


Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.


Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:24 
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