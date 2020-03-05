Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı kart alarmı! Tam 6 isim...

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.



Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.



MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.



- Vodafone Park'ta zorlanıyor



Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.



Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.



Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.



- Derbi öncesi sarı kart alarmı



Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



- Gökhan Gönül oynayamayacak



Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.



