Beşiktaş'ta devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi

Beşiktaş'ta devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi50 yıllık akasya ağacı kafenin üzerine devrildiİSTANBUL - Beşiktaş'ta kökünden kırılan yaklaşık 50 yıllık ağaç bir binanın üzerine devrilirken, ağaç dallarının zarar verdiği kafede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.Olay, saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu söylenen 10 metre uzunluğundaki akasya ağacı büyük bir gürültü ile kökünden kırılarak kaldırımda bulunan binanın üzerine devrildi. Binanın alt katında bulunan bir kafenin tentesi, devrilen ağacın dalları nedeniyle zarar gördü. Olay sırasında yaşanan panikten dolayı kafe çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Zabıta ekipleri incele yaptıDevrilen ağaç sonrası olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerinde incele yaptı. Ağacın devrilmesi sonucu bina ve iş yerinde oluşan hasar için hasar tespiti yapılmasının ardından binanın üzerine devrilen ağaç daha sonra vinç yardımıyla dalları kesilerek parçalara ayrıldı.Yürekleri ağza getiren olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, kafede ve binanın birinci katındaki dairede maddi hasar meydana geldi."Çatırtılar duyunca kaçıştık"O esnada orada olan Numan Karaoğlu, "Ben 26 yıldır buradayım. Ağaç zaten sağa doğru yatıyordu. Gerekli yerlere haber verdik. Bugün de gün içerisinde haber verdik. Haber vermemizden 1,5 - 2 saat sonra ağaç rüzgardan devrildi. Biz o esnada mal sahibi ile dışarıda oturuyorduk. Bir anda çatırtılar duyunca kaçıştık. Herhangi bir yaralanma yok. Cumartesi günü olmuş olsaydı belki panikten birkaç kişi yaralanmış olabilirdi" dedi."Tek duam can kaybı olmaması"İşletme sahibi Aynur Akgül, "Eşim, kızım ve o anda içerde çalışanlar hepsi burada. Allah'tan bir ölüm olmadı. Bunu defalarca söylememize rağmen kimse müdahale etmedi. ya can kaybı olsaydı. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak. Buradan duyuruyorum. Gelsinler yardımcı olsunlar. Tek duam Allah'tan bir can kaybı olmaması. Elim ayağım şuan titriyor, tansiyonum çıktı. Burada zaten bir sürü ağaç var. Bunlarla ilgilensinler. İlla birisi ölünce mi gelecekler" şeklinde konuştu.