BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETİNDE MAHSUR KALDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETİNDE MAHSUR KALDI
08.10.2020 15:27
BEŞİKTAŞ'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.
BEŞİKTAŞ'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarılan sürücü, daha sonra yeniden araca girip eşyalarını almak istedi. Kapının kilitlenmesiyle kamyonette mahsur kalan sürücüyü yine vatandaşlar çıkardı.
Kaza, Beşiktaş, TEM Bağlantı Yolu Büyükdere Caddesi katılımında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. . Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 ED 5593 plakalı kamyonetin sürücüsü, zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol kenarındaki çitlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Devrilen kamyonetin içindeki sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Sürücü bir süre sonra da aracın şoför mahallinde bulunan eşyalarını almak için tekrar kamyonete girdi. Kişisel eşyalarını bir poşetin içine koyan sürücü, kapının kilitlenmesiyle bu kez içeridek mahsur kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girerek, sürücüyü bir kez daha dışarı çıkardı. Kazayı anlatan sürücü," Yağmur yağıyordu, bir anda kaydım. Ne olduğunu anlamadım" dedi.
- İstanbul
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