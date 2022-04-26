Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

26.04.2022 16:18

BEŞİKTAŞ'ta yokuş çıkan damacana su yüklü kamyonet devrildi.

BEŞİKTAŞ'ta yokuş çıkan damacana su yüklü kamyonet devrildi. Kamyonet içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Devrilen kamyonetin kasasındaki sular yola saçıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ortaköy, Yeni Kaldırım Sokak'ta yokuş çıkan kamyonet bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenler yardıma koşup itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan sürücüyü yaralı olarak kurtardı. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için emniyet şeridi çekerek önlem alırken, yola savrulan su damacanaları başka bir kamyonete taşınarak kaldırıldı.


Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı
Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı
Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı
Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı
Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı
YORUMLAR
500
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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