BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

26.04.2022 22:15

BEŞİKTAŞ'ta yokuş çıkan damacana su yüklü kamyonet devrildi.

BEŞİKTAŞ'ta yokuş çıkan damacana su yüklü kamyonet devrildi. Kamyonet içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Devrilen kamyonetin kasasındaki sular yola saçıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ortaköy, Yeni Kaldırım Sokak'ta yokuş çıkan kamyonet bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenler yardıma koşup itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan sürücüyü yaralı olarak kurtardı. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için emniyet şeridi çekerek önlem alırken, yola savrulan su damacanaları başka bir kamyonete taşınarak kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

YORUMLAR
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Kamyonet, İtfaiye, Kaza, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Son Dakika
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