BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı.

BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı.  Ekipler tarafından son anda fark edilen ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı.

Olay saat 03: 00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacın cadde üzerine yıkılma riskine karşılık, Dolmabahçe Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

AĞACI YIKMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTILAR

Belediye ekipleri, ağaçların üzerine devrilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat çalıştı. Ağaç iki yerinden kesildikten sonra yıkıldı.  Kısa sürede belediye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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- Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapatması

-Devrilen ağacın, yanında bulunan ağacın üzerine yatması

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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