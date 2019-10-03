Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta diaby, wolves maçı kadrosundan çıkarıldı
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Beşiktaş'ta diaby, wolves maçı kadrosundan çıkarıldı

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'u konuk edecek Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta diaby, wolves maçı kadrosundan çıkarıldı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'u konuk edecek Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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