Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden İş Adamı Kaza Yaptı

Beşiktaş'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden İş Adamı Kaza Yaptı

1 saat önce

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden iş adamı kaza yaptıİSTANBUL - Beşiktaş'ta iş adamı Erhan Tüzger'in kontrolündeki araç bariyerleri aşıp karşıdan gelen bir başka araca çarptı.

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden iş adamı kaza yaptı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta iş adamı Erhan Tüzger'in kontrolündeki araç bariyerleri aşıp karşıdan gelen bir başka araca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Tüzger yaralanırken, kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 15.45 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Levazım Yolu Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Levazım Yolu üzerinden Etiler istikametine giden 34 LJ 0701 plakalı araç sürücüsü Erhan Tüzger direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşıp karşı yönden gelen Çağatay Çelik idaresindeki 34 HJ 6577 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen kazada İş adamı Erhan Tüzger yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iş adamı Erhan Tüzger'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan çekicinin kazaya karışan araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti İstanbul'da Feci Kaza! Cadde Savaş Alanına Döndü

Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü İtalyan Basını Beşiktaş'ın Alen Halilovic Transferini Bitirdiğini Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:58:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden İş Adamı Kaza Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]