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Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.


Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. 20 Ekim ayında yapılan seçimde Beşiktaş'ın 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yeni görevlerinde ilk kez divan kurulu üyelerinin karşısına çıkıyor. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı
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