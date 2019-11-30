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Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı
7 saat önce
Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.
Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. 20 Ekim ayında yapılan seçimde Beşiktaş'ın 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yeni görevlerinde ilk kez divan kurulu üyelerinin karşısına çıkıyor. - İSTANBUL
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