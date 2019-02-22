Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

56 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Vodafone Park, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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