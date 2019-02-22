Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak
56 dakika önce
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Kulübü
Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park
'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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