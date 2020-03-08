BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI

7 saat önce

Beşiktaş'ta döner ustası tartıştığı müşteriyi 'döner bıçağıyla' elinden yaraladı.

BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI, System.String[]
Beşiktaş'ta döner ustası tartıştığı müşteriyi 'döner bıçağıyla' elinden yaraladı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırılırken, döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Beşiktaş, Ortabahçe Caddesi üzerinde bulunan dönercide saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre döner ustasıyla müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri, döner ustasına küfür etmeye başladı. Bunun üzerine döner ustası elindeki bıçakla müşteriyi elinden bıçakladı. Bıçak darbesiyle elinde kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları kan kaybeden kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

HALEN YERDEKİ KANLARI YIKIYORLAR

Küfür sebebiyle kavga çıktığını belirten görgü tanığı, " Söylenene göre Arapça küfretmiş. Ustada Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Küfretse ne olacak. Her küfredeni öldürsek adam kalmaz ülkede. Böyle bir şey olamaz. Her yer kan içinde. Halen yerdeki kanları yıkıyorlar. Kol bölgesinde yaralanmış. Ciddi bir yarası vardı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yaralanan kişiden detay

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Görgü şahidiyle röportaj

-Olay yerinden detaylar

-Yerdeki kanların yıkanması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı Mısır'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEŞİKTAŞ'TA DÖNER USTASI TARTIŞTIĞI MÜŞTERİYİ ELİNDEN YARALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]