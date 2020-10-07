Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın İş yerinde müşterinin olmaması faciayı önledi Beşiktaş'ta bulunan bir döner dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın

İş yerinde müşterinin olmaması faciayı önledi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan bir döner dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın da bina içerisinde oluşan patlamalar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Yangının iş yerinin kapatıldığı sırada olması faciayı önlerken, paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Sinanpaşa Köprüsü Sokağında bulunan dönercide çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulanan döner dükkanında çalışanlar tarafından kapatıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın
Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın
Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın
Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın

Sinanpaşa, Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 00:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın - Son Dakika

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