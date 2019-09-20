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Beşiktaş'ta dopdolu bir festival haftası başlıyor!

1 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, bu hafta Cuma günü başlayan cumartesi ve pazar günü devam edecek festivallerle vatandaşları bir araya getiriyor.

Beşiktaş'ta dopdolu bir festival haftası başlıyor!, System.String[]

Cuma günü Türkiye'nin ilk Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali 'Petival' ile Bebek Parkı'nda başlayacak festivaller, cumartesi günü Sanatçılar Parkı'nda Etiler Fest ile devam edecek. Pazar günü ise Sokak Bizim etkinliğinde Beşiktaş Ali Suavi Sokak'ta buluşacak vatandaşlar hafta sonunu dopdolu etkinlik ve festivallerle geçirecek.

Beşiktaş Belediyesi bu hafta sonu 3 farklı etkinlik ve festivalle vatandaşları bir araya getirecek. Cuma günü Türkiye'nin ilk Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali olan Petival, Bebek Parkı'nda başlayacak. 20-21 ve 22 Eylül boyunca devam edecek festival boyunca uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlence doyasıya yaşanacak.

Etiler Sanatçılar Parkı'nda ise ElliDER (Etiler Levent Liseliler Derneği) ve HÇEV (Hülya Çavuş Eğitim Vakfı) katkılarıyla Beşiktaş Belediye ev sahipliğinde Etiler Fest düzenlenecek. Etkinlikte gün boyu ilgi çekici stantlar, çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, özel aktiviteler, lezzet durakları, tasarım, eğitim ve kitap stantları yer alacak.Beşiktaş ilçesinin Etiler ve Levent bölgesinde ikamet eden pek çok ünlü ismin de katılacağı festivalde bu senenin onur konuğu ise Türk sinemasının dev ismi Türkân Şoray olacak. 21 ve 22 Eylül boyunca Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecek festival doyasıya eğlenceye sahne olacak.

Beşiktaş Ali Suavi Sokak'ta ise 22 Eylül Pazar günü Sokak Bizim Derneği işbirliğiyle vatandaşlar "Ayda Bir Gün Sokak Bizim" diyecek. Bu ay "16-22 Eylül European Mobility Week - Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Otomobilsiz Gün'de gerçekleşecek olan etkinlik saat 11.00-20.00 arasında araç trafiğine kapatılarak yaya ve bisikletlilerin kullanımına açılacak.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:52 Kaynak: Bültenler
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