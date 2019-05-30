Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Dorock XL çalışanlarını darp eden Şahin Şeker serbest bırakıldı
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Beşiktaş'ta Dorock XL çalışanlarını darp eden Şahin Şeker serbest bırakıldı

15 dakika önce

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbetme görüntüleri üzerine gözaltına alınan mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli polise verdiği ilk ifadede, "Ani öfke patlamaları yaşıyorum, pişmanım" dedi

Beşiktaş'ta Dorock XL çalışanlarını darp eden Şahin Şeker serbest bırakıldı, System.String[]
Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbetme görüntüleri üzerine gözaltına alınan mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinde Gaye Akıl ile Enver D. isimli çalışanları darbetttiğini gösteren iş yeri kamera kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine şüpheli Şahin Şeker hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:53 
Beşiktaş, Şahin Şeker, Dünya
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