Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci!

Güney Kore 'de lig başladı!

Beşiktaş , 2 günlük iznin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 ve 15.00'te 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi.

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