Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku

15 dakika önce

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, dün akşam yapılan antrenmanda sakatlanarak Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku, System.String[]

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, dün akşam yapılan antrenmanda sakatlanarak Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.


Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Dorukhan Toköz şoku yaşanıyor. Dün akşam yapılan son antrenmanda aldığı darbe sonrasında idmana devam edemeyen genç futbolcunun sol üst ön adalesinde (Quadriceps) ödem meydana geldi. Maç saatine kadar durumu netlik kazanmayan Dorukhan, bacağındaki ödemin geçmemesi üzerine kadrodan çıkarıldı. Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta takıma dahil olması bekleniyor. - İSTANBUL

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:42 Kaynak: İHA
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