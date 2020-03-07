Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu

16 dakika önce

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki sağ bek Douglas Santos ameliyat edildi.

Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu, System.String[]

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki sağ bek Douglas Santos ameliyat edildi.

Brezilyalı futbolcu Douglas Santos'un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbolcumuz Douglas Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."


Acıbadem, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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