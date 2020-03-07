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Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu
6 saat önce
Brezilyalı futbolcu Douglas Santos'un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbolcumuz Douglas Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Brezilyalı futbolcu Douglas Santos'un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Futbolcumuz Douglas Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:14
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