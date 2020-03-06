Beşiktaş'ta Douglas depremi! Sezonu kapattı

Beşiktaş forması giyen Douglas, 5 Mart 2020 tarihinde antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.



Siyah beyazlı ekip, sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edilen Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı.



Beşiktaş'tan Douglas Santos'un sakatlığına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:



"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."