Beşiktaş'ta drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Beşiktaş'ta trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit edip durdurdu.

Uygulamada, sürücü ve araç belgelerinin kontrolü de yapıldı.

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere cezai işlem uygulandı.