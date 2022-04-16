Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay - Son Dakika
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Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay

16.04.2022 09:21
Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay

Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasında iki kadın hırsızlık yaparken yakalandı. Tüm mağazayı ayağa kaldıran kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü bir giyim mağazasında iddiaya göre mağazaya giren iki kadın reyonlar arasında dolaşmaya başladı.

ÇALIŞAN FARK ETTİ

Kadınların garip hareketlerinden şüphelenen bir mağaza çalışanı onları izlemeye başladı. Mağaza çalışanı, kadınların reyondaki kıyafetleri çalmaya çalıştığını görünce onlara müdahale etti ve güvenlik görevlilerine haber verdi.

AVM'Yİ AYAĞA KALDIRDILAR

Mağazaya gelen alışveriş merkezi güvenlikleri hırsızlık yaparken suç üstünde yakalanan iki kadını mağazadan çıkardı. O sırada kadınlar bağırarak mağazayı ve alışveriş merkezini ayağa kaldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar olan biteni şaşkın gözlerle izledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Dünyaca ünlü giyim mağazasından kıyafet çalmak isterken yakalanan iki kadın, güvenlik görevlilerince polise teslim edildi.
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alışveriş, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay - Son Dakika
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