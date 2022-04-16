Geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü bir giyim mağazasında iddiaya göre mağazaya giren iki kadın reyonlar arasında dolaşmaya başladı.
Kadınların garip hareketlerinden şüphelenen bir mağaza çalışanı onları izlemeye başladı. Mağaza çalışanı, kadınların reyondaki kıyafetleri çalmaya çalıştığını görünce onlara müdahale etti ve güvenlik görevlilerine haber verdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay - Son Dakika