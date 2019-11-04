Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför böyle kurtarıldı

Şoför denizden, "Öldürün beni" diye bağırdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza sonrasında denize atlayan şoförün görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarılma anına ilişkin görüntülerde şoför Necdet K.'nın, "Öldürün beni" diyerek bağırması dikkat çekti.

Beşiktaş'ta saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Şoför Necdet K.'nın denizden kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Necdet K.'nın, "Öldürün beni" diyerek bağırıp, iskelenin altına gitmeye çalıştığı ve denize atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldığı görülüyor.