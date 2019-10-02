Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

34 dakika önce

Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptıİSTANBUL - Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü telefon konuşan üniversite öğrencisine çarptı.

Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü telefon konuşan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Kağıthane - Kabataş seferini yapan 63 numaralı özel halk otobüsü yolcu indirmek için Beşiktaş Meydan durağına yaklaştığı esnada telefonla konuşan üniversite öğrencisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yere yığılırken şoför ise otobüsü durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Üniversite öğrencisinin başında kanama olduğunu gören bir vatandaş ise sağlık ekiplerine beklemeden yaralı öğrenciye müdahale ederek kanamanın olduğu bölgeye tampon yaptı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı öğrenciye tampon yaparak kanamasını durduran bir vatandaş, "Otobüs durağa gelirken üniversite öğrencisi de aşağıdan telefonla konuşarak geliyormuş. O esnada otobüs şoförü de sol tarafına bakıyormuş fark edememiş öğrenciyi. Derken otobüs öğrenciye çarptı. Ses üzerine olay yerine koştum, kanaması olduğunu gördüm. Tampon yaptım kanamayı durdurmak için. Ambulansı aradık, kırık ve çıkıkları olma ihtimaline karşın oynatmadım yerinden. Sağlık ekipleri gelince hep beraber ambulansa kaldırdık. Bilinci açıktı, hayati tehlikesi yoktu. Şoförün hızlı olduğunu düşünüyorum, hızlı olmasaydı o cam öyle patlamazdı" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisine çarparak yaralanmasına neden olan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken otobüs ise otoparka çekildi.

Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Ankara'da 4 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Bu konulara çok girmeyelim Beşiktaş'ta intihar eden kişi, 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 02:33:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]