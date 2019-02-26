Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Duvar Çöktü

Beşiktaş'ta Duvar Çöktü

11 dakika önce

Beşiktaş'ta bir apartman ile sokak arasındaki duvar çöktü, park halindeki 4 otomobil askıda kaldı.

Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, System.String[]
Beşiktaş'ta bir apartman ile sokak arasındaki duvar çöktü, park halindeki 4 otomobil askıda kaldı.

Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:26 Kaynak: AA

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