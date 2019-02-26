Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, Araçlar Askıda Kaldı

Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, Araçlar Askıda Kaldı

40 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi.

Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, Araçlar Askıda Kaldı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.

 

Dikilitaş Mahallesi'nde yer alan Bestekar Aralığı'nda saat 03.30 sıralarında göçük meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen göçük, bir apartmanın bodrum katındaki bahçeden sokak seviyesine yükselen duvarın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulunan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye devrilirken, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, ne olduğunu anlayabilmek için sokağa döküldü. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bazı mahalle sakinlerinin araçlarını geri çekmeye çalıştığı öğrenilirken, bazılarının ise askıda kalan araçlarının düşmemesi için halatlarla önlem aldığı görüldü. Göçükte herhangi bir yaralanma ya da can kaybı vakası yaşanmadı.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, askıda kalan araçları vinçlerle kurtarma çalışması yürüttü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:58 Kaynak: DHA

Dikilitaş Mahallesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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