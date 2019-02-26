Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, Araçlar Askıda Kaldı

Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, Araçlar Askıda Kaldı

45 dakika önce

İstanbul - (Gündüz görüntüleri) BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI(Tür: İstanbul)

İstanbul - (Gündüz görüntüleri) BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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