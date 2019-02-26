Beşiktaş'ta Duvar Çöktü, Araçlar Askıda Kaldı
45 dakika önce
İstanbul - (Gündüz görüntüleri) BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI(Tür: İstanbul)
İstanbul
- (Gündüz görüntüleri) BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:38 Kaynak: DHA
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