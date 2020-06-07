Beşiktaş'ta efsane kadro dağılıyor!

Spor Arena/ İsmail ER - Son yıllarda Türk hentboluna damga vuran, müzesinde tam 45 kupa bulunan Beşiktaş Aygaz Erkek Takımı dağılmaya başladı. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Amatör branşlar kulübe yük olmayacak şekilde düzenlenecek" açıklamasının ardından yönetim bütçede kesinti yaptı. Takımının önemli isimleri Baran Nalbantoğlu, Tolga Özbahar, Onur Ersin, Özgür Sarak, Mija Tomic, Marco Lasica da kulüpten bugüne kadar kendilerine teklifte bulunulmadığı için ayrılma kararı aldı...



Gençleştirme operasyonu başladı



Söz konusu oyuncular bu noktadan sonra kendilerine gelen teklifleri değerlendireceklerini belirtti. Bazı isimlerin başka kulüplerle söz kestiği öğrenildi. Şampiyon kadronun as isimlerine teklif götürmeme kararı alan yönetim ise gençleşme operasyonuna başladı. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak verilen 250 bin Euro ile yeni bir takım oluşturmayı amaçlıyor. Kulübün kasasından olabildiğince az para harcamak isteyen yönetim, bu 250 bin Euro ile genç ve gelecek vaat eden, mütevazı bir kadro oluşturarak liglere katılım sağlayacak



İstanbul'da salon aranıyor



Geçen yıl EHF Kupası'na giden Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği gelen haberler arasında. Ancak siyah beyazlılar bunun için kriterlere uygun salon arayışında. Geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi maçlarını İzmit'te oynayan Beşiktaş, artık bu karşılaşmaları İstanbul'da yapmak istiyor. Siyah beyazlılar bu nedenle Haldun Alagaş veya Sinan Erdem salonları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracak. Bilindiği gibi hentbolda bu sezon lig olduğu gibi tescil edilmiş, şampiyon ilan edilmemiş, lider Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verilmişti.



15 Lig Şampiyonluğu



16 Süper Kupa



14 Türkiye Kupası



45 Toplam Kupa



