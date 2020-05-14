Beşiktaş'ta eğitim alan 'engelsiz' kursiyerler unutulmadı! - Son Dakika

Salgın günlerinde evlerinde kalan kursiyerlere ekipler hijyen kiti ve dezenfektan dağıttı.

Her sene Mayıs ayının ikinci haftası Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan Dünya Engelliler Haftası bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan ekipler, belediye bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti. Belediye ekipleri Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla ziyaret ettikleri tüm ailelere hijyen kiti ve dezenfektan dağıttı.

Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü konusunda sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Dünya Engelliler Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akpolat: ''Engelleri aşılamaz sananlara, engellilerin sabır ve azimle elde ettiği başarıları göstermek gerek. Engellilerin korunmaya değil, eşit yurttaşlar olarak kabul görmeye ihtiyacı var. Dünya Engelliler Haftası'nın onların sorunlarına dair farkındalığı artırmasını dilerim'' dedi.