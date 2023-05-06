Gece kulübünden çıkarken kavgaya girdi: iki kişiyi arabayla ezdi geçti

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünün çıkışında meydana gelen olayda iddiaya göre 23 yaşındaki Ö.Ş., gece kulübünde eğlenip alkol aldıktan sonra dışarı çıktı. Mekan dışında tartışan iki grubu görüp ayırmaya çalışan Ö.Ş., arbede sırasında yumruk yedi.

YUMRUK ATANLARIN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Duruma sinirlenerek otomobiline binen Ö.Ş., kendisine yumruk atan kişilerin üzerine aracını sürerek çarptı; Ali Sedat Özkon ve R.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sedat Özkon hayatını kayberken, hafif yaralanan sürücü Ö.Ş. de tedbir amaçlı muayenesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Ö.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇARPTIĞINI HATIRLAMIYOR

Gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde Ö.Ş.'nin, "Gece kulübünde alkol alarak eğlendiklerini, mekan çıkışı kavga eden iki gruba denk geldiklerini ve kavga edenlerden birinin kendisine küfrederek yumruk attığını; daha sonra araca bindiğini ve birilerine çarptığını hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.