Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü

06.04.2022 11:11
Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü

Beşiktaş'ta elektrik hattı için yapılan onarım çalışmaları sırasında çöken yol, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beşiktaş'ta elektrik hattı için yapılan onarım çalışmaları sırasında çöken yol, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çırağan Caddesi'nde Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından elektrik hattı için yapılan onarım çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Çökme sonrası caddede yoğun trafik yaşanırken Beşiktaş istikametindeki trafik akışı da zaman zaman durdu.

Ekipler tarafından çöken kısım lokal olarak doldurulduktan sonra trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Trafik polisleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü
Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü
Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü

YORUMLAR
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Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta elektrik hattı onarımı sırasında yol çöktü - Son Dakika
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