Beşiktaş'ta elektrik kablolarının çıkarıldığı alanda ölü bulundu - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta kesintiyi araştıran elektrik şirketi çalışanları, içinden kablo geçen kazılı alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görerek polise haber verdi. Kazılı alan ve çevresinde yapılan aramada, bir kazma-kürek ile kesilmiş elektrik kabloları bulundu. Öldüğü belirlenen üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kabloları çalmak isterken elektrik akımına çarpılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, Levent Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklar Mahallesi'nde bu sabaha karşı meydana gelen elektrik kesintisinin kaynağını araştıran elektrik şirketi çalışanları, ağaçlık alanda altından elektrik kablosu geçen toprağın kazılmış olduğunu fark etti. Elektrik kablolarının çıkarıldığı kazılı alan çevresinde araştırma yapan şirket çalışanları, bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Elektrik şirketi çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazılı alanın bir ucunda bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Polisin 35 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen kazılı alan ve çevresinde yaptığı aramada, bir kazma-kürek ile kesilmiş elektrik kabloları bulundu. Üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak çıkmayan kişinin, elektrik kablolarını çalmak için toprağı kazdığı, elektrik akımına çarpılarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

- İstanbul