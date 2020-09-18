Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası patlayarak yandı; sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası patlayarak yandı; sürücü son anda kurtuldu

BEŞİKTAŞ'ta seyir halinde olan elektrikli bisikletin yedek aküsü patladı.

Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası patlayarak yandı; sürücü son anda kurtuldu, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta seyir halinde olan elektrikli bisikletin yedek aküsü patladı. Vatandaşların uyarılarıyla bisikletinden son anda inen Mehmet Salman olası bir faciadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Beşiktaş, Cevdetpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fitness antrenörü olan Mehmet Salman akşam saatlerine dersinden çıkarak arkadaşlarıyla buluşmak üzere elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Bir süre yolculuk eden Salman, arkadan gelen sürücülerin 'bisikletinizden duman çıkıyor' uyarısı üzerine durdu. Dumanların yoğunlaşmasıyla bisiklette bulunan yedek batarya bir anda patlayarak yanmaya başladı. Yanmaktan son anda kurtulan Mehmet Salman büyük bir panik yaşadı. Bisikletin alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise su bidonlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin park halindeki araçlara sıçramasını önledi. Yangın sırasında yaşanan korku dolu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"YARALANABİLİR HATTA ÖLEBİLİRDİM, BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

Elektrikli bisiklette bulunan yedek bataryanın bomba gibi patladığını belirten Mehmet Salman, "Özel dersimden çıkmıştım. Bebek'e doğru arkadaşlarımla buluşmak için yola çıktım. Hareket halindeyken farkında değildim, arkadan gelen arkadaşlar uyardı. Motorun altında bulunan yedek bataryadan dumanlar çıkıyordu. Bende durdum, oturduğumun koltuğun altından dumanları çıktığını gördüm. Kendimi geriye doğru attım ve büyük bir gürültüyle batarya patladı, yanmaya başladı. Arkadan gelen motorcu beni uyarmamış olsaydı, seyir halindeyken patlama olacaktı, yaralanabilir, belki de ölebilirdim. Gerçekten çok korktum ve büyük bir şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

YEDEK BATARYA 'YÜRÜYEN BOMBA' GİBİ TUTTURULMUŞYedek bataryaların elektrikli bisikletlere yeterli güvenlik önlemi alınmadan eklendiğini belirten Salman, "Güvenli olduğunu düşünürdüm. Alırken endişe taşımıyordum. İşe gidip gelmek için kullanıyordum. Bataryadan kaynaklı bir problem yaşayacağımı zannetmiyordum. Bunlarla ilgili yeterli arge çalışmalarının yapılmadığını düşünüyorum. Yapılan işçilik benim yaşadığım sorun göz önüne alındığında pek bir güvenilirliği yok. Sana yedek bataryayı ayakkabı bağcığıyla koltuğunun altında yürüyen bir bomba gibi tutturulmuş şekilde veriyorsa çokta güvenli olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Mehmet Salman, Beşiktaş, Bomba, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası patlayarak yandı; sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

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