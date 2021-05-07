BEŞİKTAŞ'TA ENGELLİNİN DÜŞTÜĞÜ YOLDAKİ ÇUKUR KAPATILDI - Son Dakika

İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta tekerlekli sandalye ile ilerleyen engellinin düşmesine neden olduğu belirtilen yoldaki çukur kapatıldı.

Beşiktaş'ta yol ortasında bulunan çukur sebebiyle tekerlekli sandalyesi takılıp yere düşen engelli kişiye yardım etmek yerine seyretmekle yetinen çevredekilerin aksine yaklaşık 150 metre uzakta bulunan motosiklet sürücüsü genç yardımına koşmuştu. Olayın basında yer alması üzerine Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün, olayın yaşandığı yerde çalışma yaparak yoldaki çukuru kapattı.