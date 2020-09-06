Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Enzo Roco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.