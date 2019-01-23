Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

19 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların, dar alanda top kapma ve pas ile taktik çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Beşiktaş, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe'de Ghilas Şoku Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak

Burak Yılmaz, 12 Yıl Sonra Beşiktaş Forması ile Taraftarın Önüne Çıkacak G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:54:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]