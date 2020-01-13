Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı. Antrenman minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada tedavileri süren Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in idmana katılmadığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.


Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor
Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:01 Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi görevinden istifa etti - Son Dakika Spor
20:45 Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu - Son Dakika Spor
20:44 Merih Demiral'dan destek mesajlarına teşekkür Açıklaması - Son Dakika Spor
20:42 Fenerbahçe kupa maçı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika Spor
20:42 Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" - Son Dakika Spor
20:16 Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Son Dakika Spor
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]