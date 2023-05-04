Manken Gizem Akbaş'ı darp eden sanıklar beraat edince, adliye önünde ünlü manken isyan etti: Kamera kaydı olmasına rağmen ceza yok!

Beşiktaş'taki bir gece kulübüne eğlenmeye giden eski kız arkadaşı manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumrukla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Gizem Akbaş ile 9 avukatı katıldı.

"OLAYIN KADIN CİNAYETLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Sanıklar Mücahit İsmail Ayta ile Muhammet Emre Balcı adına avukatları Mehmet Fırat Can Haraç'ın hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasına karşı tarafların beyanları alındı.

Gizem Akbaş'ın avukatlarından Gökhan Çantaoğlu, mütalaada sanıkların tehdit suçundan beraatlerinin istenmesini kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkil olay günü vahşice saldırıya uğramıştır. Müvekkilin sanık Ayta hakkında olaydan önce aldırdığı bir uzaklaştırma kararı var. Tehdidin varlığı zaten mahkeme kararıyla bellidir. Ayrıca olayın kadın cinayetleri kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Adli Tıp Kurumu raporu yetersizdir. Gerekirse üniversite hastanesinden rapor alınmasını istiyoruz. Sanıklar cezalandırılsın" diye konuştu. Müşteki Gizem Akbaş da şikayetinin devam ettiğini söyledi.

SANIK AVUKATI: BİZE GÖRE TEHDİT SUÇU OLUŞMAMIŞTIR

Sanıkların avukatı Mehmet Fırat Can Haraç ise "Bize göre tehdit suçu oluşmamıştır. Kasten yaralama suçuna ilişkin haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istiyoruz." dedi.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mücahit İsmail Ayta'yı "kadına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 ay hapse çarptırdı. Sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 7 ay 15 güne indiren mahkeme, "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan cezalandırılması istenen her iki sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

"ŞİDDET HABERLERİ DUYMAKTAN BIKTIK, YILDIK"

Duruşmanın ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Demet Tanrıverdi Keskin, "Gizem uğradığı şiddetten dolayı mağdur oldu, kamera kayıtlarına yansıyan çok yoğun bir şiddet var. Türkiye'de temel sorun infazın olmamasıdır. 7 ay ceza verilen kişi 7 gün bile yatmayacak ancak infazla önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Öfke kontrol eğitimleri olmalı, yasamızda var ancak uygulaması yok. Biz Türkiye, vatandaş ve hukukçular olarak şiddet haberleri duymaktan artık bıktık, yıldık. Biz artık bu tarz haberleri duymak istemiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz" dedi.

GENÇ MODEL KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Avukatın ardından konuşan Gizem Akbaş ise "Yaşadığım saldırı sonrası aldığım darbe kamera görüntülerine zaten yansımaktadır ama hiçbir şekilde ceza almadı" dedi ve cümlesine devam ettiği sırada iyi hissetmediğini söyleyerek açıklamasını yarıda kesti.

"GİZEM ÖLDÜĞÜ ZAMAN MI CEZA VERİLECEK?"

Akbaş'ın ardından avukat Nuray Ünal ise "Cinayete giden yollar aynı Gizem'in geçtiği yollar gibi geçiyor. Önce erkek terk ediliyor, sonrasında hakaretler, tehditler başlıyor. Daha sonra darp, en sonunda da ölümü biz görüyoruz. Mahkemeler bu ara safhalarda hiçbir önleyici ve caydırıcı cezalar vermiyor. Bugün Gizem'in olayında olduğu gibi hem bir takdiri indirim uyguladı mahkeme ve 7 ay gibi bir ceza verdi. Bu cezanın da infazı yok. Gizem öldüğü zaman mı bu cezalar verilecek?" ifadelerini kullandı.

MÜTALAADA

Cumhuriyet savcısı, 30 Mart'taki duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklamıştı. Mütalaada, önceden arkadaş olan daha sonra ayrılan Mücahit İsmail Ayta ve Gizem Akbaş'ın 16 Temmuz 2021'de Beşiktaş'taki bir mekanda karşılaştıkları belirtilerek, ikili arasında çıkan tartışma sonucu sanığın Akbaş'ı yumruklayarak darbettiği anlatılmıştı.

Darp raporuna göre Akbaş'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı, güvenlik kameralarından da darp olayının açıkça gözlemlendiğine yer verilen mütalaada, sanık Ayta'nın "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Mütalaada, sanıklar Mücahit İsmail Ayta ile diğer sanık Muhammet Emre Balcı'nın "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.