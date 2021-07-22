Beşiktaş'ta eski kız arkadaşını darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında eski kız arkadaşı Gizem Akbaş'ı darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akbaş, Ortaköy'de bulunan bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti.

Akbaş'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını takip eden ve eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mücahit İsmail A, eğlence mekanına gelerek, Akbaş'a saldırdı.

Akbaş'ı darbettiği iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli A, bir süre sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.