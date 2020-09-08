Beşiktaş'ta evcil hayvan ticareti yasaklanıyor - Son Dakika

BEŞİKTAŞ Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde evcil hayvan ticaretini yasaklamak için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 7 Eylül'de gerçekleşen meclis toplantısında, "Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. İşte bu anlayışla, Beşiktaş'ta evcil hayvan ticaretini yasaklıyoruz" dedi.

Belediye Meclisi'nde getirilen öneri ile Beşiktaş İlçesi sınırları içerisinde evcil hayvan satışının yasaklanması için ilk adım atıldı. İlçe sakinlerinin sevinçle karşıladığı önerinin Cuma günü mecliste karara bağlanması bekleniyor.

"EVCİL HAYVAN TİCARETİ KABUL EDİLEMEZ BİR İŞKENCEDİR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise konuyla alakalı olarak, "Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş'ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi'mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan ilçede Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlara her türlü desteği sağlaması, tam donanımlı sokak hayvanları ambulansı MOBİVET ile yaralı, acil yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi, parklara özel kapalı mama kapları konulması gibi uygulamalar gerçekleştiriliyor.